Μεγάλη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο της Νέας Ζηλανδίας

THESTIVAL TEAM

Οι νεοζηλανδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη για την αντιμετώπιση ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που έχει κάψει ήδη περίπου 11.000 στρέμματα εθνικού πάρκου στο Βόρειο Νησί, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

Οι πυροσβέστες έχουν αρχίσει να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο εθνικό πάρκο Τσανχαρίρο, στο οποίο περιηγούνται πολλοί πεζοπόροι, χθες Σάββατο το απόγευμα. Περίπου 40 πεζοπόροι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με εναέρια μέσα. Ωστόσο η επιχείρηση της πυροσβεστικής ανεστάλη όταν έπεσε το σκοτάδι, για λόγους ασφαλείας.

Η πυροσβεστική ανέφερε σήμερα πως στέλνει περισσότερα αεροπορικά αεροσκάφη στην περιοχή· συνολικά, για την επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί οκτώ ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

«Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έκτασης της πυρκαγιάς, οι ρίψεις νερού από τον αέρα είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από το να επιχειρήσουν χερσαίες ομάδες» στο μέτωπο, εξήγησε ο Κρεγκ Γκολντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Εννιά πεζοπόροι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε το δημόσιο Radio New Zealand, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας προστασίας δασών.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως αργότερα το πρωί επρόκειτο να γίνει πτήση αναγνωριστικού αεροσκάφους για να εξακριβωθεί η έκταση της φωτιάς. Ανάλογα με την εικόνα, αναμένεται πως θα χρειαστούν επιχειρήσεις για τουλάχιστον μια ημέρα για να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Προγραμμάτιζε να αναπτύξει έξι δικά της οχήματα και έξι υδροφόρες στο πεδίο.

