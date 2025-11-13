MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

THESTIVAL TEAM

Το στοιχηματικό σκάνδαλο που συνταράσσει το τουρκικό ποδόσφαιρο, έφερε βαρύτατες ποινές στους αθλητές που εμπλέκονται σε αυτό. Το πειθαρχικό συμβούλιο του τουρκικού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε τις τιμωρίες 102 ποδοσφαιριστών που ενεπλάκησαν. Συνολικά είχαν παραπεμφθεί πάνω από 1.000!

Ανάμεσά τους είναι και πολύ γνωστά ονόματα, όπως ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ αλλά της Εθνικής Τουρκίας. Η τιμωρία του είναι για 45 μέρες, ενώ με 9 μήνες αποκλεισμού τιμωρήθηκε ο συμπαίκτης του, Μετεχάν Μπαλτατζί.

Με 45 μέρες αποκλεισμού τιμωρήθηκε ο Τσελίλ Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ. Η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League. Το ματς στη Σαμψούντα είναι αρχές Δεκεμβρίου οπότε δε θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Ένωση.

Οι τιμωρίες στους ποδοσφαιριστές της Α’ κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος:

Γαλατασαράι

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες

Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες

Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιαράσι: 45 ημέρες

Γκεζτεπέ

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες

Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες

Εγιούπσπορ

Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες

Ενές Κεσκίν: 3 μήνες

Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες

Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες

Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες

Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες

Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο: 12 μήνες

Σάμσουνσπορ

Τζελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

