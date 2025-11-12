Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν στο X: “Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται”

Ο Ίλον Μασκ άνοιξε νέο μέτωπο με τις Βρυξέλλες, αμφισβητώντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ «αν η Ευρώπη θέλει να υπερασπίζεται τη δημοκρατία της».

«Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, τότε σίγουρα η θέση σας ως ηγέτιδα της ΕΕ θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τον λαό», έγραψε ο Μασκ κάτω από ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Democracy is the foundation of our freedom.

Democracy is the foundation of our prosperity.

Democracy is the foundation of our security.



The European Democracy Shield will protect and reinforce free speech, independent media, resilient institutions and a vibrant civil society. pic.twitter.com/0j4WAGIuPS November 12, 2025

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» πρέπει να εκλέγεται από τους πολίτες της Ένωσης «και όχι να διορίζεται από μια επιτροπή».

The leader of the EU should be elected by the people of the EU, not appointed by a committee! https://t.co/UNw0COSJKl November 12, 2025

Ο Μασκ αντέδρασε στην παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Ασπίδα για τη Δημοκρατία» από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν — μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας από ξένη παρέμβαση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών διαδικασιών.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ευημερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανίδα πολιτικός είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά την ιδέα της Ασπίδας για τη Δημοκρατία (Democracy Shield) σε προεκλογική της ομιλία στη Σύνοδο για τη Δημοκρατία της Κοπεγχάγης πέρυσι, στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη δεύτερη θητεία της ως πρόεδρος της Κομισιόν, ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αν και όχι κυριολεκτικά «ηγέτης της ΕΕ», προτείνεται και εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, για πενταετή θητεία. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αφού εξασφάλισε την απαιτούμενη υποστήριξη πέρυσι, η φον ντερ Λάιεν ξεπέρασε τρεις προτάσεις μομφής από πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Ο πυρήνας της στρατηγικής της Ασπίδας για τη Δημοκρατία είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο αξιοποιεί την εμπειρία κρατών-μελών και υποψήφιων χωρών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Άλλες πτυχές της στρατηγικής περιλαμβάνουν οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογές, καθώς και πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή influencers, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες να κατανοήσουν τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο και την πολιτική διαφήμιση.

Ο Μασκ, ο οποίος είχε παίξει ρόλο συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους, μετά την ένθερμη στήριξή του στην προεκλογική του εκστρατεία του 2024, χρησιμοποιεί συχνά την πλατφόρμα του για να προβάλλει αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτική ηγεσία διεθνώς.