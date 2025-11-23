Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Έχουμε ένα θεμελιώδες κείμενο

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου που διανύει τον 4ο χρόνο, είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο υπάρχει ένα κείμενο ως βάση για τη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και δηλώνει αισιόδοξος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απομένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα σε ότι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Λέει ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στο ειρηνευτικό τους σχέδιο.

Αν και δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, ο τόνος του Μάρκο Ρούμπιο είναι πολύ αισιόδοξος και δήλωσε:

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι εδώ, επειδή έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, πρόσθεσε πως «Δεν θέλω να ανακοινώσω νίκη ή οριστική συμφωνία ακόμα. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά σήμερα είμαστε πολύ πιο μπροστά σε σχέση με το πρωί και σίγουρα πολύ πιο μπροστά από ό,τι πριν από μία εβδομάδα.»

Ο Ρούμπιο δεν δεσμεύεται για την προθεσμία της Ημέρας των Ευχαριστιών που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, λέγοντας αντί αυτού ότι ελπίζει πως θα γίνει «σύντομα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αρνήθηκε επανειλημμένα να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιο, λέγοντας ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τόνισε ότι «Χρειαζόμαστε απλώς περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχουμε τώρα. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε.»