Μακρόν προς πολιτικές δυνάμεις: Ζητά καθαρές θέσεις για τις βίαιες ομάδες

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ανέφερε ότι οι πολιτικές δυνάμεις «που διατηρούν δεσμούς με ομάδες βίας» θα πρέπει «να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους», δήλωσε η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις δημοκρατίες τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία, ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος σημειώνοντας ότι η γαλλική κυβέρνηση καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας, «είτε αυτές προέρχονται από την άκρα αριστερά, είτε από την άκρα δεξιά, χωρίς να τις ιεραρχεί».

Εκ παραλλήλου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές της χώρας να διερευνήσουν εάν και κατά πόσο η πολιτική οργάνωση «Νέα Φρουρά», την οποία το 2025 είχε θέσει εκτός νόμου, εξακολουθεί να υφίσταται και να δραστηριοποιείται.

Μέλη της οργάνωσης αυτής ανακρίνονται και θεωρούνται από τις αστυνομικές αρχές ύποπτα για συμμετοχή στις συγκρούσεις ακροαριστερών και ακροδεξιών ομάδων που έγιναν προ ημερών στην Λυών και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ακροδεξιού εθνικιστή Κεντέν Ντεράνκ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο συνεργάτες του ιδρυτή της «Νέας Φρουράς» Ραφαέλ Αρνό, που σήμερα είναι βουλευτής του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» και ο όποιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στο τραγικό συμβάν.