Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία – Δείτε βίντεο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος ομόλογός του, Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν τη Δευτέρα στο Παρίσι δήλωση πρόθεσης για τη μελλοντική αγορά έως και 100 μαχητικών Rafale από το Κίεβο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη προμήθεια του συγκεκριμένου γαλλικού αεροσκάφους στην ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία αυτή, η οποία τοποθετείται σε χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ετών, προβλέπει την προοπτική σύναψης μελλοντικών συμβολαίων για την προμήθεια νέου γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η απόκτηση περίπου 100 Rafale, με τα αντίστοιχα οπλικά τους συστήματα», καθώς και άλλων οπλικών μέσων όπως το νέας γενιάς αντιαεροπορικό σύστημα SAMP/T που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, προηγμένα ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η υπογραφή της δήλωσης πρόθεσης πραγματοποιήθηκε σε τελετή στη στρατιωτική βάση Villacoublay, παρουσία των δύο ηγετών. Το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκε άμεσα, εν αναμονή της κοινής συνέντευξης Τύπου που θα ακολουθήσει στο Ελιζέ. Ωστόσο, γαλλικές κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι σηματοδοτεί την πρόθεση του Κιέβου να ενισχύσει δραστικά την αεροπορική του ισχύ με την εισαγωγή γαλλικών μαχητικών για πρώτη φορά.

Το σχέδιο της Ουκρανίας για την απόκτηση έως 100 μαχητικών Rafale εντάσσεται στη στρατηγική της για τη σταδιακή αύξηση του στόλου των μαχητικών της σε συνολικά 250 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen. Η υιοθέτηση του γαλλικού μαχητικού θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ουκρανικής αεροπορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων απειλών λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Η δέσμευση της Γαλλίας για μακροπρόθεσμη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία περιλαμβάνει επίσης την προώθηση εξελιγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως το SAMP/T νέας γενιάς, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης, καθώς και τεχνολογίες επιτήρησης και αναγνώρισης μέσω συστημάτων ραντάρ και drones. Το Ελιζέ επισημαίνει ότι η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και στη διασφάλιση σταθερών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού σε βάθος χρόνου.