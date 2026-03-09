Μακρόν για τον πόλεμο με Ιράν: Θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, τα καθεστώτα δεν αλλάζουν μόνο με βομβαρδισμούς

Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν θα τελειώσει σύντομα, είπε σε δηλώσεις του από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν αρκούν οι βομβαρδισμοί για να αλλάξει ο χαρακτήρας του ιρανικού καθεστώτος.

Πιστεύω ότι τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες, είπε σχετικά ο Γάλλος πρόεδρος που διευκρίνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί σίγουρα σε αυτή την έντονη φάση «για αρκετές ημέρες, ίσως και για αρκετές εβδομάδες».

French President Macron on Iran:



I do not believe that profound changes of regime or political systems can be achieved solely through bombardments.



However, if the objective is to neutralize ballistic capabilities or a navy, that can be done within a matter of weeks. pic.twitter.com/86Hv5UxI6l March 9, 2026

Αυτό εξαρτάται για το πώς κάθε μία από τις δύο πλευρές ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος της και το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα.

Τόνισε πάντως ότι ο ίδιος δεν πιστεύει πως μπορούν να επιτευχθούν «βαθιές αλλαγές στο καθεστώς ή στα πολιτικά συστήματα μόνο με βομβαρδισμούς».

Αν πάλι, στόχος είναι η εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων ή του ναυτικού, «αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες», σημείωσε ακόμα.

Τέλος, για τις τιμές των καυσίμων, ο Μακρόν είπε ότι ο πόλεμος και οι αυξήσεις που φέρνει θα γίνουν αισθητές και στις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες εβδομάδες, πέρα από τα βενζινάδικα.