ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν για απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ: “Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει ότι είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία και στο κράτος δικαίου στις δημοκρατίες.

«Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, κράτος δικαίου», δήλωσε στο ετήσιο αγροτικό σαλόνι στο Παρίσι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών Τραμπ.

«Είναι καλό να υπάρχει εξουσία και αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα εξετάσει τις συνέπειες του νέου παγκόσμιου δασμού 10% του Τραμπ και θα προσαρμοστεί, και η χώρα θέλει να συνεχίσει να εξάγει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων γεωργίας, πολυτελείας, μόδας και αεροναυτικής.

Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται μια ήρεμη νοοτροπία και ότι ο πιο δίκαιος κανόνας είναι η «αμοιβαιότητα» και όχι το να «υπόκειται κανείς σε μονομερείς αποφάσεις».

Εμανουέλ Μακρόν

