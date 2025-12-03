MENOY

Λωρίδα της Γάζας: Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του θύλακα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και σχεδόν δυο μήνες έχει τεθεί σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με την παλαιστινιακή Χαμάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στη διάρκεια επιχείρησης κοντά στη Ράφα, «στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς τρομοκράτες που βγήκαν από σήραγγα». Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών και τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν, αναφέρει η ανακοίνωση.

Αξιωματούχος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, καθώς και βολές πυροβολικού προς τα ανατολικά της πόλης Ράφα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και για «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων. «Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί κανένα πλήγμα σε βάρος ισραηλινών στρατιωτών και θα απαντήσει αναλόγως», υπογράμμισε.

Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως την προηγούμενη εβδομάδα σκότωσε περισσότερους από 40 παλαιστίνιους μαχητές που είχαν βρει καταφύγιο μέσα σε υπόγειες σήραγγες, κοντά στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

