Λίβανος: Νέο ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Νέο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε σήμερα στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ζουκάκ αλ Μπλατ, στο κέντρο της Βηρυτού, μετέδωσαν επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το AFPTV.

Έκρηξη ακούστηκε σε όλη τη Βηρυτό και το AFPTV έδειξε σε ζωντανή μετάδοση στήλες καπνού να υψώνονται από τη συνοικία.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα που έχει στόχο τη συγκεκριμένη συνοικία σήμερα το πρωί, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Νωρίτερα οι αρχές του Λιβάνου είχαν κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και 24 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο της Βηρυτού, ενώ το Ισραήλ άρχισε επίσης να βομβαρδίζει την επαρχία της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, αφού εξέδωσε εντολή εκκένωσης της περιοχής προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Όπως μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα το πρωί λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, ισραηλινό πλήγμα χωρίς προειδοποίηση είχε στόχο διαμέρισμα στη συνοικία Ζουκάκ αλ Μπλατ, όπου την προηγούμενη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός είχε επιτεθεί σε υποκατάστημα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Al-Qard Al-Hassan, η οποία συνδέεται με την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πάντα με βάση τοπικά μέσα ενημέρωσης, άλλο πλήγμα είχε στόχο την κεντρική συνοικία Μπάστα στην Βηρυτό, την οποία έχει βομβαρδίσει ξανά το Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν. “Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν στο σημείο και η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω τεστ DNA”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι “άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ” στην περιοχή της Τύρου “σε απάντηση σε εκτοξεύσεις ρουκετών προς το κράτος του Ισραήλ”.

Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν βομβαρδισμοί εναντίον σπιτιού και κενού κτιρίου κατοικιών στην πόλη της Τύρου.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει πανικό στην Τύρο ανακοινώνοντας ότι “θα ενεργήσει με ισχύ” στην περιοχή και καλώντας σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της πόλης να απομακρυνθούν.

Σήμερα εξέδωσε αντίστοιχη ανακοίνωση για πολλά χωριά στα περίχωρα της Τύρου κάνοντας λόγο για επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 41 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κανονικά αύριο στους δρόμους της πόλης τα ταξί – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις εν όψει ψήφισης του νομοσχεδίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: “Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκανε το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών – Έκρυβε 2 κιλά ηρωίνη και 11 κιλά χασίς – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γιώργος Δασκουλίδης: Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μ. Συρεγγέλα: Θωρακισμένη και κατοχυρωμένη η χώρα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 14 ώρες πριν

Το θρυλικό Grease The Musical από σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης