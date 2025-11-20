MENOY

Λιθουανία: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους – Είχε κλείσει νωρίτερα καθώς εντοπίστηκαν μπαλόνια

THESTIVAL TEAM

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε σήμερα για κάποιες ώρες τη λειτουργία του καθώς τα ραντάρ εντόπισαν ξανά μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους αποκαταστάθηκε.

Νωρίτερα σήμερα, η Λιθουανία άνοιξε τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία, τα οποία είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές αρχές ανέφεραν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, κατηγορώντας τον λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική και καταγγέλλοντας «υβριδική επίθεση».

«Όπως έχει πει η Πρωθυπουργός, εάν τέτοιου είδους υβριδικές επιθέσεις συνεχιστούν, όλα τα συνοριακά σημεία ελέγχου ενδέχεται να κλείσουν ξανά», δήλωσε εκπρόσωπος της Ίνγκα Ρουγκινιένε.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

