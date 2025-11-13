Λιονέλ Μέσι: Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να του φτιάξει άγαλμα έξω από το Καμπ Νου

Την κατασκευή αγάλματος του Λιονέλ Μέσι έξω από το νέο Καμπ Νου προανήγγειλε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα.

Ο Ζοάν Λαπόρτα τόνισε: «Ο Μέσι αξίζει να έχει το δικό του άγαλμα έξω από το γήπεδο. Θα ετοιμάσουμε ένα σχέδιο, θα μιλήσουμε με τον παίκτη και την οικογένεια και αν συμφωνήσουν μπορούμε να προχωρήσουμε» και ήδη τα social media έχουν γεμίσει με σχέδια με το άγαλμα του Μέσι.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έπαιξε από το 2004 έως το 2021 στην ομάδα της Καταλονίας. Αγωνίστηκε σε 778 παιχνίδια, πέτυχε 672 γκολ και είχε και 303 ασίστ.

Με την Μπαρτσελόνα κατέκτησε 4 φορές το Champions League. Έφυγε όχι με τον καλύτερο τρόπο το 2021 ενώ επιθυμούσε να συνεχίσει στην ομάδα και πρόσφατα επέστρεψε στην Βαρκελώνη και επισκέφτηκε βράδυ το υπό κατασκευή Καμπ Νου.

Δείτε τις αντιδράσεις στα social media στο άκουσμα της είδησης για την κατασκευή αγάλματος στον Μέσι:

Which statue should be built outside the "Messi Camp Nou"? pic.twitter.com/XeE4rjgIq4 — (Fan) Max Stéph (@maxstephhh) November 11, 2025

