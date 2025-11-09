MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έτοιμος για συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε, σύμφωνα με το Ria Novosti, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη φημολογία και τη διάψευση του Κρεμλίνου ότι ο Λαβρόφ είχε χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναβολή των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο», είπε ο Λαβρόφ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Το “καρφί” του Δουδωνή για Τσίπρα: Αυτή τη στιγμή είναι συγγραφέας, προτιμώ να μιλάω με τον Χρήστο Χωμενίδη – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Γλυκοπατάτες ή πατάτες: Τι είναι πιο υγιεινό;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κικίλιας: Η αποτύπωση των συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ θα είναι η μείωση του κόστους ζωής των Ελλήνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης – Έπεισε ηλικιωμένη να τη μεταφέρει με πλοίο ενώ αυτός ταξίδεψε με αεροπλάνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Πασχάλης: Υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα από το χώρο, άλλες που αδίκησα κάποιους