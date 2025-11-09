Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Έτοιμος για συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε, σύμφωνα με το Ria Novosti, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη φημολογία και τη διάψευση του Κρεμλίνου ότι ο Λαβρόφ είχε χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναβολή των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο», είπε ο Λαβρόφ.