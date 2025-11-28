MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο για παραίτηση Γέρμακ: Το Κίεβο βυθίζεται σε βαθιά πολιτική κρίση

THESTIVAL TEAM

Την παραίτηση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, κάνοντας λόγο για «βαθιά πολιτική κρίση» στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι στο Κίεβο εξελίσσονται γεγονότα που «αντικατοπτρίζουν μια βαθιά πολιτική κρίση που προκάλεσαν τα σκάνδαλα διαφθοράς».

«Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται κανείς να απαντήσει στο ερώτημα πού θα οδηγήσουν όλα αυτά στο τέλος», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Αντρίι Γερμάκ, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι και επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αμερικανική ηγεσία, παραιτήθηκε νωρίτερα την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έφοδο από την υπηρεσία κατά της διαφθοράς στο σπίτι του, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης στον ενεργειακό τομέα.

