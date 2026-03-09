Κραν-Μοντανά: Η ποινική έρευνα διευρύνεται για να περιλάβει πέντε νυν και πρώην υπεύθυνους της κοινότητας

Η κομητεία του ελβετικού καντονίου του Βαλέ ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό ποινική έρευνα πέντε υπευθύνους και πρώην υπευθύνους της κοινότητας του Κραν-Μοντανά στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στο κλαμπ «Le Constellation» που προκάλεσε τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115 την νύκτα της Πρωτοχρονιάς.

Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Βαλέ σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αλλά αστυνομική πηγή που έχει σχέση με την υπόθεση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των πέντε περιλαμβάνεται ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό.

Η έρευνα για την «πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας» αφορά πλέον εννέα πρόσωπα, ανάμεσά τους το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, τον υπεύθυνο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κραν-Μοντανά και τον προκάτοχό του.