Κίνα: Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί “απόλυτη προτεραιότητα”

Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί “απόλυτη προτεραιότητα” προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό ομόλογό του Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επεσήμανε νωρίτερα ότι η εκεχειρία “αντέχει” και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για “την επίλυση των τελευταίων διαφορών”.

“Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο”, δήλωσε ο Ουάνγκ απευθυνόμενος στον Ισάκ Νταρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, θα μπορούσε “ακόμη να αξιοποιηθεί” στην “αναζήτηση μιας διευθέτησης”.

Εξάλλου ο Κινέζος υπουργός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία ή κλιμακώνουν την αντιπαράθεση”.

Η Κίνα θα χαιρόταν να δει το Πακιστάν να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης, σημείωσε ο Ουάνγκ, προσθέτοντας ότι και το Πεκίνο είναι έτοιμο να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Η σάτιρα κινδυνεύει από εμάς τους ίδιους, η αυτολογοκρισία υπήρχε και θα υπάρχει

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Ρωσία λέει πως ελπίζει σε ρεαλιστικούς δεσμούς με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας μετά την ήττα Όρμπαν

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου: Μετά από 14 χρόνια συνεχούς δουλειάς ζω με βάση τα “θέλω” μου αρκετά συχνά

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιρλανδία: Αναταραχές και μπλόκα διαδηλωτών, λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κοζάνη: Μετ’ εμποδίων η επιστροφή στην Εγνατία Οδό – Ουρά χιλιομέτρων στα Διόδια Πολυμύλου – Δείτε βίντεο