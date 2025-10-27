Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ μου έχει ήδη συμβεί”

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στην Vogue Greece, λίγες ημέρες πριν μετακομίσει στην Αθήνα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ρωτήθηκε για την επικείμενη θητεία της και φυσικά για την πολυσυζητημένη προσωπική ζωή της.

«Ο Πρόεδρος μου μίλησε για αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντας μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά μου είπε “Αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου”. Φυσικά είπα «ναι». Δεν λες όχι στον Πρόεδρο», αναφέρει η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τονίζοντας πως παίρνει τη συγκεκριμένη δουλειά εξαιρετικά σοβαρά.

«Τι φοβάμαι; Έχω βάλει φίδια και ταραντούλες πάνω μου. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχω φοβίες. Τι θα έπρεπε να φοβάμαι; Ο λόγος που δεν έχω φοβίες είναι επειδή το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ μου έχει ήδη συμβεί: έχω χάσει τους γονείς μου. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει ή να πει που θα με “σπάσει”. Όταν πέθανε η μητέρα μου, ο πατέρας μου μου είπε ότι “δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί τώρα”», εξομολογείται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε άλλο σημείο.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής της υπογραμμίζει πως είναι ο 19χρονος γιος της, Ronan, καρπός του δεύτερου γάμου της με τον Αμερικανό επιχειρηματία Eric Villency.

«Είναι η σημαντικότερη πηγή χαράς μου και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Όταν τον κοιτάζω, βλέπω τη μητέρα και τον πατέρα μου. Κατά κάποιον τρόπο γεμίζει το κενό που άφησαν εκείνοι», παραδέχεται.

«Ήθελε να είναι εδώ για να στηρίξει τη μητέρα του, κι εγώ πιστεύω πως θα είναι διδακτική εμπειρία για εκείνον να μετακομίσει μαζί μου στην Ελλάδα. Πρέπει να βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας, να εξερευνούμε τον κόσμο για να κατανοήσουμε τους ανθρώπους, να “βουτάμε” σε άλλες κουλτούρες – μόνο έτσι αντιλαμβάνεσαι τον ιστό της ανθρωπότητας», τονίζει.