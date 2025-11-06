MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κατέρρευσε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ μεγαλοστέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τις μεγάλες εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly στα σκευάσματα αδυνατίσματος που διαθέτουν στην αμερικανική αγορά.

Την ώρα που ο CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ριξ, προχωρούσε στις ανακοινώσεις σε ζωντανή μετάδοση, οι κάμερες κατέγραψαν τον Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της Novo Nordisk, να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει μόλις λίγα μέτρα από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν άμεση. Αξιωματούχοι και μέλη της ομάδας ασφαλείας έσπευσαν να συγκρατήσουν τον Φίντλεϊ και να απομακρύνουν τους παρευρισκόμενους, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε αμέσως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το στέλεχος της Novo Nordisk έλαβε επιτόπου ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του μετά το περιστατικό.

