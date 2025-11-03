Κάνσας: Πρώην τηλεπαρουσιάστρια μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την μητέρα της στο Halloween “για να σώσει τον εαυτό της”

Σοκ στην πολιτεία του Κάνσας στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει μια υπόθεση δολοφονίας. Η 47χρονη πρώην τηλεπαρουσιάστρια, Αντζελίν Μοκ, κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την ηλικιωμένη μητέρα της, Ανίτα Έιβερς, ανήμερα του Halloween.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Μοκ τηλεφώνησε στις Αρχές ισχυριζόμενη πως «μαχαίρωσε τη μητέρα της για να σώσει τον εαυτό της». Η σοκαριστική δολοφονία σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί της Παρασκευής 31.10.2025, την ημέρα που γιορτάζεται το Halloween.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης. Η Αλίσα Κάστρο, κάτοικος της περιοχής, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο KAKE πως είδε μια γυναίκα «να τρέχει καταπάνω στο αυτοκίνητό μας, με τα χέρια και το σώμα της γεμάτα αίμα, ζητώντας να καλέσουμε το 911».

Η Μοκ άρπαξε το κινητό της Κάστρο, επέστρεψε μέσα στο σπίτι και κάλεσε τις Αρχές. Σύμφωνα με την αναφορά των διασωστών της κομητείας Σέντζγουικ, είπε ότι «μαχαίρωσε τη μητέρα της για να σώσει τον εαυτό της». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη Μοκ να τους περιμένει έξω από το σπίτι, με πληγές στα χέρια της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Η 80χρονη Ανίτα Έιβερς εντοπίστηκε αναίσθητη στο κρεβάτι της, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της μέσα σε μισή ώρα.

Η Μοκ συνελήφθη επιτόπου και μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Σέντζγουικ, όπου κρατείται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και εγγύηση ύψους 1 εκατ. δολαρίων.

Η Αντζελίν Μοκ είχε εργαστεί ως παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων στο τηλεοπτικό δίκτυο KTVI Fox 2 στο Μιζούρι, από το 2011 έως το 2015, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Στη συνέχεια εργάστηκε στις πωλήσεις μέχρι το 2017, ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν σε εταιρεία διαχείρισης δεδομένων, με γραφεία σε πολλές πόλεις.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το έγκλημα, καθώς δεν υπήρχαν αναφορές για βία ή προβλήματα στην οικογένεια πριν από την τραγωδία.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν το ακριβές κίνητρο.