Καναδάς: Όλοι οι Καναδοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών εταιριών, πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά

Όλοι οι Καναδοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών εταιριών, θα πρέπει να μιλούν αγγλικά και γαλλικά, δήλωσε σήμερα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Air Canada.

Ο Μάικλ Ρουσό επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε τα συλλυπητήρια της αεροπορικής εταιρίας μετά τον θάνατο δύο πιλότων της κατά τη διάρκεια σύγκρουσης στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης. Η δήλωσή του διάρκειας αρκετών λεπτών εκφωνήθηκε αποκλειστικά στα αγγλικά.

“Ο Καναδάς είναι μια δίγλωσση χώρα”, υπογράμμισε η Ανίτα Άναντ στα αγγλικά, και ακολούθως στα γαλλικά, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, με την ευκαιρία της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.

“Και εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι οι ηγέτες της χώρας μας πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν και τις δύο επίσημες γλώσσες”, πρόσθεσε.

Και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επέκρινε τον πρόεδρο της Air Canada, δηλώνοντας “πολύ απογοητευμένος” και εκτιμώντας ότι “έλειπε η κρίση και η συμπόνια” από τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρίας.

Η Ανίτα Άναντ εξέφρασε “τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πιλότων”. “Κάθε μέρα ξυπνώ με τη σκέψη ότι έχασαν τη ζωή τους”, δήλωσε.

Την Κυριακή, γύρω στις 23.40 τοπική ώρα, αεροσκάφος της εταιρίας Jazz Aviation που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Air Canada συγκρούστηκε με ένα όχημα διάσωσης και πυρόσβεσης που κατευθυνόταν προς ένα άλλο αεροπλάνο το οποίο είχε διακόψει την απογείωσή του και ανέφερε ύποπτη οσμή.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Air Canada, επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

