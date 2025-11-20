MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έχει “σχέδιο δύο σημείων” – αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» που συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ.

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας.

Η Κάλας δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων σε πλοία του σκιώδη ρωσικού στόλου και σε όσους τα διευκολύνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 60 λεπτά πριν

North Evia Pass 2025: Υποβλήθηκαν συνολικά 81.651 αιτήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Θρασκιά για διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης: Δίχως τέλος οι καθημερινές σκηνές συνωστισμού και οι εικόνες ντροπή

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά “θανατική ποινή” και κατηγορεί Δημοκρατικούς για “στάση” μετά τις εκκλήσεις για στρατιωτική ανυπακοή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης σε κλαμπ στο Μπουρνάζι – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 49χρονος επιτέθηκε σε αστικό λεωφορείο με πέτρες