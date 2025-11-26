MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους προέδρους των δύο χωρών στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια ιστορική συφωνία, καθώς όπως είπε, διευθετήθηκε μία εκκρεμότητα πολλών ετών.

Την ίδια ώρα, αναλυτές συμφωνούν ότι αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθούσε να προκαλέσει εμπόδια από το 2007.

Βηρυτός και Λευκωσία υπέγραψαν μια σειρά συμφωνιών με σημαντικότερη αυτή της οριοθέτησης ζωνών ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου, ενώ προχωρά και η προετοιμασία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Λιβάνου μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας με ενδιαφέρον χρηματοδότησης από χώρες του Κόλπου.

Επίσης, η υπογράφη των συμφωνιών ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Συρίας.

