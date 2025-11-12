MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν πέντε άτομα σε Ράφα και Χαν Γιούνις: “Ήταν τρομοκράτες”

|
THESTIVAL TEAM

Πέντε Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί σήμερα από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όπου ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούσαν να καταστρέψουν υπόγειες σήραγγες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), στρατιώτες εντόπισαν «τέσσερις τρομοκράτες» που είχαν περάσει την «Κίτρινη Γραμμή», πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Άνοιξαν πυρ εναντίον τους «προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή», ανέφερε.

Η εφημερίδα Jerusalem Post εκτιμά πως μέσα σε υπόγειες σήραγγες στην περιοχή της Ράφα έχουν ταμπουρωθεί περίπου 200 παλαιστίνιοι μαχητές.

Λίγο μακρύτερα, στη Χαν Γιούνις, στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν άλλον έναν «τρομοκράτη» που πέρασε επίσης την «Κίτρινη Γραμμή» και θεωρήθηκε «άμεση απειλή» για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περισσότεροι από 245 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Οι IDF έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις τους θα λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βουλή: Άρχισε η εφαρμογή του “χρονο-κόφτη” στις ομιλίες της ολομέλειας – Ποιος βουλευτής τον… εγκαινίασε

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε σε λόφο σε μικρή πόλη στη Γαλλία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή με μια μεγάλη συναυλία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στολίσατε ήδη για τα Χριστούγεννα; Τι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σας

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Σταύρος Μπαλάσκας για Ιωάννα Τούνη: “Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αντώνης Κανάκης on air για τα γενέθλια του γιου του: “Σ’ αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς”