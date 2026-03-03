Ισραήλ: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από καταστροφικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν

Πανικός προκλήθηκε σήμερα (03/03) το μεσημέρι στο κεντρικό Ισραήλ, μετά από ένα καταστροφικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν, ως αντίποινα για τις κοινές στρατιωτικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα ιρανικά πλήγματα στο κεντρικό Ισραήλ.

«Δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, μαζί με πολυάριθμες ομάδες έκτακτης ανάγκης, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Ισραήλ», ανακοίνωσε ο στρατός, τονίζοντας ότι διενεργεί έρευνα στα σημεία.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περιοχές πρόσκρουσης με θραύσματα πυρομαχικών εντός του τομέα του Τελ Αβίβ.