Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα άλλων δυο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα
THESTIVAL TEAM
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν δυο λείψανα ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.
Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε όταν εξαπολύθηκε στο νότιο Ισραήλ η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών όταν απεβίωσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ήταν αγρότης, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ.
Ο τελευταίος είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση – Δείτε βίντεο
- Φοινικούντα: “Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου” λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
- Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το “Αλεξάνδρειο” η Εθνική μπάσκετ για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του MundoBasket 2027