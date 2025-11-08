MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Σε Ισραηλινοαργεντίνο που είχε σκοτωθεί στην έναρξη του πολέμου ανήκει η σορός που παραδόθηκε χθες

Η σορός του ομήρου που παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη Γάζα από τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ταυτοποιήθηκε ως αυτή του ισραηλινοαργεντινού ομήρου Λίορ Ρούντεφ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

“Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο (…) ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Λίορ Ρούντεφ ότι επαναπατρίστηκε (η σορός του) για να ταφεί”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινοαργεντινός Λίορ Ρούντεφ σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Νιρ Γιτζάκ, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το κιμπούτς αυτό μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους του από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς εκείνη την ημέρα στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Ρούντεφ ήταν 61 ετών και το πτώμα του είχε μεταφερθεί εκείνη την ημέρα στη Γάζα όπου κρατείτο έκτοτε.

