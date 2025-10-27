Ισραήλ: Πρώτα θα επιστρέψει η Χαμάς όλες τις σορούς και μετά θα συνεχιστεί η εκεχειρία, λένε οι οικογένειες

Η βασική ισραηλινή οργάνωση που μάχεται για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε σήμερα να ανασταλεί η εφαρμογή των επόμενων σταδίων της συμφωνίας εκεχειρίας για όσο διάστημα η Χαμάς δεν παραδίδει τις 13 εναπομείνασες σορούς ομήρων που κρατά.

Υπενθυμίζοντας ότι, με βάση τους όρους της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί—θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί πριν δύο εβδομάδες, το Φόρουμ των Οικογενειών ζητεί με ανακοίνωσή του από «την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να μην περάσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παροχή αμνηστίας ή την εξορία των μαχητών της, όπως και τη συνέχιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, θέματα που παραμένουν υπό συζήτηση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε. Τότε έπρεπε να παραδώσει και τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, όμως μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ μόνο 15, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Μια ομάδα από την Αίγυπτο «έλαβε άδεια να εισέλθει πέρα από την κίτρινη γραμμή» που ορίζει την περιοχή την οποία ελέγχει το Ισραήλ στη Γάζα «για να αναζητήσει τους ομήρους μας», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάποια πτώματα Ισραηλινών ομήρων διότι η κατοχή έχει αλλάξει το ανάγλυφο της Γάζας (σ.σ. στη διάρκεια του πολέμου). Επιπλέον κάποιοι άνθρωποι που έθαψαν τα πτώματα αυτά έχουν σκοτωθεί ή δεν θυμούνται πού τα έθαψαν», δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο αλ Χάγια επανέλαβε την πρόθεση του παλαιστινιακού κινήματος να επιστρέψει τις σορούς, παρά τα προβλήματα. «Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή αφορμή για να επαναλάβει τον πόλεμο», τόνισε.

