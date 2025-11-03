MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες Κυριακή ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν από την παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Θρήνος για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σπασμένος αγωγός δημιούργησε “συντριβάνι” στον Εύοσμο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πληθαίνουν τα σενάρια για νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού – Το λογότυπο που διέρρευσε ο Νίκος Καραχάλιος

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μαρία Σολωμού: Όταν είμαι μόνη στο σπίτι μου, μιλάω στον εαυτό μου και μου απαντάω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Δύο προαγωγές μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας