Ισραήλ: Ο στρατός “συνεχίζει να πλήττει το Ιράν και τον Λίβανο”, ανεξάρτητα από τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει το Ιράν και τον Λίβανο, με βάση «ένα σταθερό σχέδιο», όποιες και αν είναι οι ενδεχόμενες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπός του.

«Σε ό,τι αφορά τη μία ή την άλλη συμφωνία, εμείς ενεργούμε επί του παρόντος με βάση ένα σταθερό σχέδιο», είπε ο ταξίαρχος Εφί Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο εκπρόσωπος απαντούσε σε μια ερώτηση σχετική με τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να ξεκινήσει μια διπλωματική διαδικασία, ικανή να βάλει τέλος στον πόλεμο που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Δρούμε και θα συνεχίσουμε να δρούμε, δρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή για να εντείνουμε τα πλήγματα και να εξαλείψουμε τις υπαρξιακές απειλές» και «πλήττουμε ταυτόχρονα το Ιράν και τον Λίβανο», πρόσθεσε.