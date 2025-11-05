MENOY

Ισραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε σήμερα το βράδυ στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, “θα μεταφερθεί στο Ισραήλ όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής”, πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου, το οποίο μεταφέρθηκε με μέριμνά του Ερυθρού Σταυρού και παρελήφθη από τις δυνάμεις του.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων φυλακισμένων, και άρχισε να παραδίδει τις σορούς εκείνων που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε απόψε η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

