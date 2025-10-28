MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως επιθέσεις στη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Επειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο στο κέντρο της πόλης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

60α Δημήτρια: Η συγκλονιστική παράσταση “Prima Facie” με τη Λένα Παπαληγούρα και σήμερα στο θέατρο “Κολοσσαίον”

ΕΘΝΙΚΑ 8 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Η στιγμή της απογείωσης των Mirage με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Υποχωρεί κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Δήμος Χαλκηδόνος: Με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Διάσωση 57 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας