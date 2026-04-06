Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέπεμψε τον προσωπάρχη του μετά τον σάλο για ρατσιστικές δηλώσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέπεμψε χθες το βράδυ προσωπάρχη του, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, αλλά ο διάδοχός του δεχόταν ήδη σήμερα επικρίσεις του ισραηλινού Τύπου.

“Ο Ζιβ Αγκμόν θα αφήσει τα καθήκοντά του μέσα στις επόμενες ημέρες με την ανάληψη των καθηκόντων από τον αντικαταστάτη του, τον Ίντο Νόρντεν”, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Χ ο Νετανιάχου, λίγο μετά την περί του αντιθέτου δήλωσή του ότι ο Αγκμόν θα παρέμενε στη θέση του.

Ο Αγκμόν ήταν στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μετά τις ρατσιστικές δηλώσεις εναντίον των Εβραίων μαροκινής καταγωγής, τους οποίους αποκάλεσε “μπαμπουίνους”. Είχε επίσης επικρίνει με σκληρότητα βουλευτές του Λικούντ, του κόμματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και τη σύζυγο και τον γιο του πρωθυπουργού.

Αφού έκανε δεκτή τη συγγνώμη του συνεργάτη του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποφάσισε τελικά να τον αποπέμψει. Ωστόσο ο νέος επικεφαλής του γραφείου του, ο Ίντο Νόρντεν, αποτελεί από σήμερα στόχο επικρίσεων Ισραηλινών δημοσιογράφων, οι οποίοι τον κατηγορούν συγκεκριμένα ότι δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς στην πλατφόρμα Χ για να προωθήσει το βιβλίο του.

Ο Νόρντεν, νομικός και οικονομολόγος, είναι ο πρόεδρος του “Φόρουμ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων”, ενός δεξιού ινστιτούτου που είναι πολύ επικριτικό απέναντι στις υψηλόβαθμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης.

Πριν από τον οριστικό διορισμό του, ο Νόρντεν θα πρέπει ακόμη να περάσει έναν έλεγχο ασφαλείας, ώστε να μπορέσει να εργαστεί στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Τους τελευταίους μήνες, ο Νετανιάχου χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αρκετά περιστατικά στο ιδιαίτερο γραφείο του.

Κατέχοντας τη θέση αυτή για πολύ καιρό, ο Τζάτσι Μπράβερμαν, ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης του, έδωσε κατάθεση τον Ιανουάριο στην αστυνομία για τη φερόμενη παρεμπόδιση έρευνας που συνδέεται, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών για τον πόλεμο κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το γραφείο του Νετανιάχου συγκλονίζεται εδώ και έναν και πλέον χρόνο από τη λεγόμενη υπόθεση Κατάργκεϊτ, στην οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να είχαν στρατολογηθεί για να προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Χαμάς, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τους Καταριανούς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ