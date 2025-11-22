MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Νεκρό μέλος της Χεζμπολάχ από στοχευμένο πλήγμα στον Λίβανο

THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σε χθεσινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνθρωπο τον οποίο κατηγορεί ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε πρόσφατα τα πλήγματά του στον νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί την ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται κατά παράβαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα βόρεια σύνορά του εδώ και περίπου ένα χρόνο.

«Χθες (Παρασκευή), σε στοχευμένο πλήγμα, οι IDF (ο ισραηλινός στρατός) εξουδετέρωσαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Φρουν, στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο τρομοκράτης αυτός εξαπέλυσε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των (ισραηλινών) στρατευμάτων», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας: «Οι δραστηριότητες αυτού του τρομοκράτη συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Οι λιβανικές αρχές κατηγορούν συχνά το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία συνεχίζοντας τα πλήγματά του στο έδαφός τους.

