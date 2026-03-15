MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: “Fake News του Ιράν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δολοφονήθηκε”

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα social media και υπονοούσαν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δολοφονήθηκε σε αντίποινο του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ.

Ανταποκριτής του Anadolu ρώτησε το γραφείο του πρωθυπουργού εάν θα προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με τους «αυξανόμενους ισχυρισμούς στα social media περί δολοφονίας του Νετανιάχου».

«Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο πρωθυπουργός είναι μια χαρά».

Τον αποκάλεσαν «εγκληματία και δολοφόνο των παιδιών», ορκίζοντας πως θα τον καταδιώξουν με όλη τους τη δύναμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, άφησε υπόνοιες πως και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι νεκρός.

Ζήτησε πως στην περίπτωση που είναι ζωντανός, να παραδοθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ιράν: “Οικοκτονία” οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αρχή για το Ξέπλυμα: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δούκας: Καθαρό “όχι” στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Καστελόριζο: Βίντεο από τη στιγμή της βύθισης του σκάφους της Frontex – Στο νοσοκομείο Ρόδου η πρέσβης της Εσθονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος στον Περιφερειακό

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο ΠτΔ να υπερβεί την κομματική του ταυτότητα