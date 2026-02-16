Ισραήλ-Δυτική Όχθη: Καταδίκες στον αραβικό κόσμο για τα ισραηλινά μέτρα περί έγγειας ιδιοκτησίας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η Αίγυπτος και το Κατάρ κατήγγειλαν χθες, Κυριακή, το βράδυ την υιοθέτηση από την ισραηλινή κυβέρνηση νέων μέτρων για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό της επί της Δυτικής Όχθης και προκαλούν φόβους για ενδεχόμενη προσάρτηση του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους.

Μια εβδομάδα αφού ενέκρινε μέτρα που διευκολύνουν τις αγορές γης από τους εποίκους, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε χθες, Κυριακή, το πράσινο φως για την έναρξη μιας διαδικασίας καταγραφής έγγειων ιδιοκτησιών, για πρώτη φορά από το 1967 που κατέλαβε αυτά τα παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατιωτικό ραδιοσταθμό.

Στο X, ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε πως «καταδικάζει κατηγορηματικά (αυτή την απόφαση) και απορρίπτει κάθε απόπειρα να χαρακτηρισθούν τα εδάφη της Δυτικής Όχθης ‘δημοσια γη’ υπό τον έλεγχο της δύναμης κατοχής».

Χαρακτήρισε τα νέα μέτρα «νομικά άκυρα» και επισήμανε πως σημαίνουν «την ντε φάκτο έναρξη μιας διαδικασίας προσάρτησης».

Η Αίγυπτος «καταδικάζει κατηγορηματικά» αυτές τις ανακοινώσεις που αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, «επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει στόχο να ενισχύσει τον ισραηλινό έλεγχο» επί της Δυτικής Όχθης και παραβίαση διεθνών συμφωνιών, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μέσω του X.

Επίσης στο X, η διπλωματία του Κατάρ κατήγγειλε μέτρα που σημαίνουν, σύμφωνα με την ίδια, «επέκταση των σχεδίων (του Ισραήλ) να στερήσει τον παλαιστινιακό λαό από τα δικαιώματά του».

Πριν από μία εβδομάδα, το Ισραήλ είχε ήδη προκαλέσει πολυάριθμες καταδίκες εγκρίνοντας μια σειρά μέτρων που διευκολύνουν την αγορά γης από τους ισραηλινούς εποίκους, κυρίως με την κατάργηση ενός νόμου που χρονολογείται από δεκαετίες και απαγόρευε στους εβραίους να αγοράζουν απ’ ευθείας εδάφη στη Δυτική Όχθη.

Επιτρέπουν επίσης στις ισραηλινές αρχές να διοικούν ορισμένους ιερούς τόπους, ακόμα κι όταν αυτοί βρίσκονται μέσα σε ζώνες που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιαικής Αρχής.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε, μέσω του X, της νομιμότητας των μέτρων που εγκρίθηκαν χθες, Κυριακή, και έχουν στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, «να βάλουν τάξη στις διαδικασίες των εγγραφών στο κτηματολόγιο» και «να επιλυθούν οι νομικές διενέξεις».

Δικαιολόγησε τα μέτρα κατηγορώντας την Παλαιστινιακή Αρχή ότι διεξάγει η ίδια «παράνομες διαδικασίες εγγραφής σε κτηματολόγιο» σε ζώνες οι οποίες υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο βάσει των συμφωνιών του Όσλο που είχαν συναφθεί τη δεκαετία του 1990.

Ο εποικισμός έχει συνεχισθεί υπό όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις, της αριστεράς όπως και της δεξιάς, μετά το 1967 και έχει σαφώς ενταθεί υπό τη σημερινή κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, μέσα σε οικισμούς τους οποίους ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

