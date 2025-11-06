Ισραήλ: Ανακοίνωσε φορολογικά προνόμια για όσους μετακομίσουν στη χώρα το 2026

Στους νέους μετανάστες και τους κατοίκους που θα επιστρέψουν θα προσφέρεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής εισοδήματος για τα πρώτα δύο χρόνια τους, εάν μετακομίσουν στο Ισραήλ το 2026, βάσει μιας νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που παρουσιάστηκε σήμερα.

Η μεταρρύθμιση, που εισήχθη στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει εξειδικευμένους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επενδυτές σε μια εποχή αυξανόμενου αντισημιτισμού στο εξωτερικό και μεταβαλλόμενων φορολογικών πολιτικών σε δυτικές χώρες όπως η Βρετανία, λένε οι εμπνευστές του σχεδίου, σύμφωνα με το The Times of Israel.

«Πρόκειται για οικονομική επανάσταση», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς σε τελετή στα γραφεία της Nefesh B’Nefesh, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τη μετανάστευση στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι μετανάστες και όσοι μετακομίσουν στο Ισραήλ το 2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος το 2026 και το 2027. Οι φορολογικοί τους συντελεστές θα αυξηθούν κλιμακωτά έως και 10% το 2028, έως και 20% το 2029 και έως και 30% το 2030.

Αυτοί οι συντελεστές θα ισχύουν για ετήσιο εισόδημα έως 1 εκατομμυρίου NIS (περίπου 305.000 δολάρια).

Οι κάτοικοι που θα επιστρέψουν θα πρέπει να έχουν διαμείνει στο εξωτερικό για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα έτη, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί που εγκατέλειψαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης δικαστικής αναθεώρησης και του πολέμου με τη Χαμάς, δεν θα είναι επιλέξιμοι.