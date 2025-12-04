MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Γάζα

THESTIVAL TEAM

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, ταϊλανδού υπηκόου.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη στο Ισραήλ για ταφή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες και είχε απαχθεί στο κιμπούτς Μπεερί.

Πλέον, στη Γάζα παραμένει μόνο το λείψανο του ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν συμφωνήσει να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, υπό πίεση των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ

