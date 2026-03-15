MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράνος ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Face the Nation” του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν ζητήσαμε ποτέ μια κατάπαυση του πυρός και επιπλέον δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις», μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία και εγώ δεν θέλω να το κάνω, διότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.

«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

