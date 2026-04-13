Ιράν: Τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι εκτελέστηκαν στη χώρα το 2025

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, ανακοίνωσαν σήμερα δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποίησαν ότι η προσφυγή στη θανατική ποινή μπορεί να αυξηθεί μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο αριθμός των εκτελέσεων αυξήθηκε 68% σε σχέση με το 2024 (975 άνθρωποι εκτελέστηκαν) και περιλαμβάνει 48 γυναίκες που απαγχονίστηκαν, σύμφωνα με καταμέτρηση που δημοσιεύουν στην κοινή έκθεσή τους η νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, IHR) και η οργάνωση του Παρισιού Ensemble Contre la Peine de Mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής, ECPM).

Αν η Ισλαμική Δημοκρατία «επιβιώσει της σημερινής κρίσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι εκτελέσεις να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο ακόμη πιο εντατικό, ως εργαλείο καταπίεσης και καταστολής», προειδοποιούν οι MKO στην έκθεσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

