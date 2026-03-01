Ιράν: Ποιοι είναι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν στο πλήγμα κατά του Χαμενεΐ

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σε κοινή επιχείρηση που έκαναν το πρωί του Σαββάτου. Η επιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και στηριζόταν σε λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες. Με 30 βόμβες, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ στόχευσαν στην καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, ισοπεδώνοντας το συγκρότημα που βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεργάτες από τον πολύ στενό κύκλο του και μέλη της οικογένειάς του.

Πέραν του Χαμενεΐ, οι νεκροί κορυφαίοι αξιωματικοί του καθεστώτος είναι:

Ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Ο Μουσαβί θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Συνδεόταν με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

Από τα πλήγματα, σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, η Συνέλευση των Ειδικών θα πρέπει να συνεδριάσει για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να επιχειρήσουν συγκέντρωση εξουσίας.

Ο Λαριτζάνι, που ήταν βασικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, τόνισε ότι σύντομα θα διαμορφωθεί μεταβατική ηγετική δομή που θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ακόμη έναν ανώτατος αξιωματούχος.