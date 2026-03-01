MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ποιοι είναι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν στο πλήγμα κατά του Χαμενεΐ

|
THESTIVAL TEAM

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σε κοινή επιχείρηση που έκαναν το πρωί του Σαββάτου. Η επιχείρηση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και στηριζόταν σε λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες. Με 30 βόμβες, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ στόχευσαν στην καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, ισοπεδώνοντας το συγκρότημα που βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεργάτες από τον πολύ στενό κύκλο του και μέλη της οικογένειάς του.

Πέραν του Χαμενεΐ,  οι νεκροί κορυφαίοι αξιωματικοί του καθεστώτος είναι:

Ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Ο Μουσαβί θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Συνδεόταν με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

Από τα πλήγματα, σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, η Συνέλευση των Ειδικών θα πρέπει να συνεδριάσει για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να επιχειρήσουν συγκέντρωση εξουσίας.

Ο Λαριτζάνι, που ήταν βασικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, τόνισε ότι σύντομα θα διαμορφωθεί μεταβατική ηγετική δομή που θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ακόμη έναν ανώτατος αξιωματούχος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την παράσταση “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” σήμερα στο ArtBox Fargani

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταινία που στέλνει ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον των θαλασσών προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαιώνει ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε – Κηρύσσεται πένθος 40 ημερών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

“Καμία επαφή με τον Χαμενεΐ, αυξανόμενες ενδείξεις ότι σκοτώθηκε”, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Νεκρός και ο Αμπντολραχίμ Μουσάβι, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων