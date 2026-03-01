Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επιχείρηση “μεγάλης κλίμακας εναντίον “του εχθρού”
THESTIVAL TEAM
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
