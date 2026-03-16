Ιράν: Ο νέος ανώτατος ηγέτης γλίτωσε από τους πυραύλους λίγα λεπτά πριν την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του

Νέα στοιχεία για την επίθεση που συγκλόνισε την ηγεσία του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει στην αυλή της κατοικίας του για λίγα λεπτά πριν από την πυραυλική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα κατοικιών της ηγεσίας στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

Η επίθεση εκείνη, η οποία αποδίδεται σε συντονισμένα πλήγματα των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του τότε ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων του καθεστώτος.

Η διαρροή του ηχητικού ντοκουμέντου

Το ηχητικό υλικό προέρχεται από ομιλία του Μαζάχερ Χοσεΐνι, επικεφαλής του πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε συνάντηση ανώτερων κληρικών και διοικητών του Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στη συνοικία Qolhak της Τεχεράνης και, σύμφωνα με την εφημερίδα, η ηχογράφηση έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Στην ομιλία του, ο Χοσεΐνι περιγράφει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει στην αυλή «για να κάνει κάτι» λίγα λεπτά πριν από το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε στις 9:32 το πρωί τοπική ώρα.

«Η θέληση του Θεού ήταν ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει», αναφέρεται στην ηχογράφηση.

Νεκροί μέλη της οικογένειας και της ηγεσίας

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν η σύζυγός του, Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, καθώς και ο γιος τους Μπαγκέρ. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Από τα πλήγματα έχασαν επίσης τη ζωή τους κορυφαία στελέχη του ιρανικού καθεστώτος, μεταξύ των οποίων ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμαντ Πακπούρ και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζάντε.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το πλήγμα που δέχθηκε το σπίτι του Μοχάμαντ Σιράζι, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ. Σύμφωνα με την περιγραφή του Χοσεΐνι, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το σώμα του «διαλύθηκε σε κομμάτια».

Στόχος η εξόντωση της οικογένειας Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο, οι επιθέσεις φαίνεται να στόχευαν σε πολλαπλά σημεία εντός του συγκροτήματος κατοικιών και γραφείων του ανώτατου ηγέτη, με σκοπό την εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ και της στρατιωτικής ηγεσίας που βρισκόταν εκεί.

Πύραυλοι έπληξαν το γραφείο του ανώτατου ηγέτη, την κατοικία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και άλλα σπίτια συγγενών μέσα στο ίδιο συγκρότημα.

Μυστήριο γύρω από την κατάσταση του νέου ηγέτη

Παρά την εκλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου ούτε τις 18 ημέρες που έχουν περάσει από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το μοναδικό μήνυμα προς τον ιρανικό λαό μεταδόθηκε μέσω γραπτής ανακοίνωσης που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, γεγονός που έχει πυροδοτήσει εικασίες για την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μάλιστα πρόσφατα ότι δεν είναι σαφές αν ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του.

«Δεν ξέρουμε αν είναι νεκρός ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας έχουν εκφραστεί αντιδράσεις για τη διαδοχή, καθώς αρκετά στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ θεωρούν ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θυμίζει κληρονομική διαδοχή, κάτι που – όπως σημειώνουν επικριτές – παραπέμπει στη μοναρχία που ανέτρεψε η Ισλαμική Επανάσταση του 1979.