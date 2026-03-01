Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

Βίντεο ντοκουμέντο από τον βομβαρδισμό κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του καθεστώτος του Ιράν, δημοσίευσαν σήμερα (01.03.2026) οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ.

Από χθες που ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ έθεσαν στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσουν» το καθεστώς. Από τους βομβαρδισμούς έπεσαν νεκροί ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μέλη της οικογένειάς του, και μεταξύ άλλων, και ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF φαίνεται η στιγμή της έκρηξης κτιρίου στην «καρδιά» της Τεχεράνης.

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Ο στρατός αναφέρει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έκανε εκτεταμένες επιθέσεις την περασμένη ημέρα «για να εδραιώσει την αεροπορική υπεροχή και να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη».