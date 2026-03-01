MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από τον βομβαρδισμό κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του καθεστώτος του Ιράν, δημοσίευσαν σήμερα (01.03.2026) οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ.

Από χθες που ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ έθεσαν στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσουν» το καθεστώς. Από τους βομβαρδισμούς έπεσαν νεκροί ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μέλη της οικογένειάς του, και μεταξύ άλλων, και ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF φαίνεται η στιγμή της έκρηξης κτιρίου στην «καρδιά» της Τεχεράνης.

Ο στρατός αναφέρει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έκανε εκτεταμένες επιθέσεις την περασμένη ημέρα «για να εδραιώσει την αεροπορική υπεροχή και να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

