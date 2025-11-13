MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέτει αγωγή σε βάρος της Καλιφόρνιας σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών της πολιτείας

|
THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σήμερα σε βάρος της Καλιφόρνιας σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών της πολιτείας, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών δίνει στην ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς πολιτεία πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Θεωρείται αντίβαρο στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να κερδίσουν περισσότερες βουλευτικές έδρες στο Τέξας κι αλλού, εν μέσω πιέσεων από τον πρόεδρο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χατζόπουλος για τη συμφωνία με Μυστακίδη: Μένει η αίτηση στην ΕΕΑ, και κάποιες λεπτομέρειες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και εκκρεμοτήτων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γάζα: Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ λένε ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου απόψε το βράδυ

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο: “Μόνος σου ματιάζεσαι”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νότια Κορέα: Σταμάτησαν για 35 λεπτά οι πτήσεις για να δώσουν οι μαθητές εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο