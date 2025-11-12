MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο τραγουδιστής Akon – Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο Νέο Μεξικό

|
THESTIVAL TEAM

Ο τραγουδιστής Aliuane Thiam, γνωστός ως Akon, συνελήφθη στην Ατλάντα των ΗΠΑ βάσει εντάλματος εκτός νομού και πέρασε 6 ώρες στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος, όπως αναφέρθηκε σήμερα (12.11.2025).

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, ο τραγουδιστής συνελήφθη από την αστυνομία του Chamblee και οδηγήθηκε στη φυλακή του DeKalb County στις ΗΠΑ. Ο 52χρονος τέθηκε υπό κράτηση στις 7 Νοεμβρίου, μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Roswell του Νέου Μεξικού, αλλά ο λόγος έκδοσής του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αφού το Tesla του σήμανε συναγερμό μέσω κάμερας ασφαλείας, που τον ταυτοποίησε έπειτα από το ένταλμα σύλληψής του στο Roswell.

Ένας αστυνομικός, ο Joshua Rosa, έγραψε σε μια αναφορά ότι βρήκε το αυτοκίνητο έξω από το Tint World, ένα κατάστημα που βάφει παράθυρα, στην Chamblee Dunwoody Road, και ότι ο Thiam στεκόταν κοντά. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Thiam ήταν το καταζητούμενο πρόσωπο, ελέγχοντας την πινακίδα του αυτοκινήτου του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, επιβεβαίωσαν ότι το αυτοκίνητο όντως ανήκε στον τραγουδιστή και τον πλησίασαν έξω από το κατάστημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Akon συνεργάστηκε πλήρως με τις οδηγίες τους και συνελήφθη χωρίς περιστατικά.

Ο Thiam υποβλήθηκε σε έρευνα και τέθηκε υπό κράτηση στη φυλακή του DeKalb County. Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε αργότερα στο TMZ ότι είχαν συλλάβει τον Thiam, αλλά «έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος».

Μέχρι στιγμής, ο Akon ή οι εκπρόσωποί του δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τη σύλληψή του στην Ατλάντα ή το ένταλμα του Roswell.

Ποιος είναι ο Akon

Ο τραγουδιστής R&B ήταν προτεινόμενος για Grammy 5 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με επιτυχίες όπως τα Locked Up και Smack That.

Θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας, έχοντας επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg και η Lady Gaga.

Πηγή: newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μαρία Ένεζλη: Δεν ήταν εύκολη απόφαση μετά από 16 χρόνια, είχα πολλή στεναχώρια και πικρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στην Τσιμισκή

LIFESTYLE 25 λεπτά πριν

Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: Έχασα συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, τις χάνεις τις δουλειές αν πεις τη γνώμη σου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 55 λεπτά πριν

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Καργάκη στα Βορίζια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι συναντήσεις Μπεκίρη – Παπαγεωργίου