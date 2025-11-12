ΗΠΑ: Συνελήφθη ο τραγουδιστής Akon – Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο Νέο Μεξικό

Ο τραγουδιστής Aliuane Thiam, γνωστός ως Akon, συνελήφθη στην Ατλάντα των ΗΠΑ βάσει εντάλματος εκτός νομού και πέρασε 6 ώρες στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος, όπως αναφέρθηκε σήμερα (12.11.2025).

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, ο τραγουδιστής συνελήφθη από την αστυνομία του Chamblee και οδηγήθηκε στη φυλακή του DeKalb County στις ΗΠΑ. Ο 52χρονος τέθηκε υπό κράτηση στις 7 Νοεμβρίου, μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Roswell του Νέου Μεξικού, αλλά ο λόγος έκδοσής του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αφού το Tesla του σήμανε συναγερμό μέσω κάμερας ασφαλείας, που τον ταυτοποίησε έπειτα από το ένταλμα σύλληψής του στο Roswell.

Ένας αστυνομικός, ο Joshua Rosa, έγραψε σε μια αναφορά ότι βρήκε το αυτοκίνητο έξω από το Tint World, ένα κατάστημα που βάφει παράθυρα, στην Chamblee Dunwoody Road, και ότι ο Thiam στεκόταν κοντά. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Thiam ήταν το καταζητούμενο πρόσωπο, ελέγχοντας την πινακίδα του αυτοκινήτου του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, επιβεβαίωσαν ότι το αυτοκίνητο όντως ανήκε στον τραγουδιστή και τον πλησίασαν έξω από το κατάστημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Akon συνεργάστηκε πλήρως με τις οδηγίες τους και συνελήφθη χωρίς περιστατικά.

Ο Thiam υποβλήθηκε σε έρευνα και τέθηκε υπό κράτηση στη φυλακή του DeKalb County. Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε αργότερα στο TMZ ότι είχαν συλλάβει τον Thiam, αλλά «έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος».

Μέχρι στιγμής, ο Akon ή οι εκπρόσωποί του δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τη σύλληψή του στην Ατλάντα ή το ένταλμα του Roswell.

Ποιος είναι ο Akon

Ο τραγουδιστής R&B ήταν προτεινόμενος για Grammy 5 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με επιτυχίες όπως τα Locked Up και Smack That.

Θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας, έχοντας επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg και η Lady Gaga.

