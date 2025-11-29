MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τους Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ο Τραμπ κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα, στο σύνολό του – H ανάρτησή του

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Κάποτε μου είπε ένας φίλος μου πως με έσωσαν η πίστη και η πίστα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θανάσης Λάλας: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έγραψε best seller

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στα Σεπόλια – Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Κακοσαίος: Ο πατέρας μου με έβαλε στην ελληνική δισκογραφία, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Κατερίνα Λιόλιου: Δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα όταν είμαστε μαζί τρία χρόνια