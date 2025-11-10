ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 ακυρώσεις πτήσεων, η εβδομάδα ξεκίνησε με χιλιάδες καθυστερήσεις

Περισσότερες από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα που οι ακυρώσεις ξεπερνούν τις 1.000.

Η παρατεταμένη στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος και η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 8:30 το πρωί (ανατολική ώρα ΗΠΑ), είχαν ήδη ακυρωθεί περισσότερες από 1.550 πτήσεις και 1.400 είχαν καθυστερήσει. Την προηγούμενη ημέρα, Κυριακή, ακυρώθηκαν 2.950 πτήσεις και σχεδόν 10.800 σημείωσαν καθυστερήσεις, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα για τα προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

Στις δυσκολίες συνέβαλε και μια χειμερινή καταιγίδα στο Σικάγο, η οποία επηρέασε επιπλέον το αεροπορικό δίκτυο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε αργά χθες ότι ανέστειλε πτήσεις γενικής αεροπορίας σε 12 αεροδρόμια, λόγω προβλημάτων προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Επιπλέον, η FAA ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Οι περικοπές αυτές θα αυξηθούν υποχρεωτικά στο 6% από αύριο Τρίτη και θα φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Η δημοσιονομική παράλυση έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου για 40 ημέρες, περίοδος χωρίς προηγούμενο. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται είτε σε αναγκαστική αργία είτε εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων όσο και στις αερομεταφορές.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, σχετικά με τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Κάθε πλευρά αποδίδει ευθύνες στην άλλη για την ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα.