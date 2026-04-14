ΗΠΑ: Ο πρεσβευτής του Ισραήλ εκφράζει ικανοποίηση για τις συνομιλίες με τον Λίβανο

Ολοκληρώθηκαν ύστερα από περίπου δύο ώρες οι συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τον ισραηλινό πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ και τη λιβανέζα ομόλογό του Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων». «Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», είπε ο Λάιτερ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Αυτό είναι το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από αυτήν τη συνάντηση. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε υπογραμμίσει πριν από την έναρξη των συνομιλιών πως πρόκειται για μια διαδικασία και όχι για μεμονωμένο γεγονός. Εξήγησε πως στόχος είναι να μπει οριστικά τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευκαιρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ