ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο La Guardia μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα – Ηχητικό με τις στιγμές πανικού

THESTIVAL TEAM

Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, αφότου αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα εδάφους. Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του σκάφους, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε να κλείσει το αεροδρόμιο La Guardia στη Νέα Υόρκη και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή (22/03), το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24 που παρακολουθεί τις πτήσεις, και το επεισόδιο αυτό προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Το αεροπλάνο, ένα CRJ-900, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, συγκρούσθηκε με το όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το ατύχημα δείχνουν ορατή ζημιά στο ρύγχος του αεροπλάνου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκη πυροσβεστικό όχημα επανδρωμένο με αστυνομικούς. Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες σχετικά με τραυματίες.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια, ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησαν.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό όχημα.

«Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!», φωνάζουν πανικόβλητοι.

Ακούστε το ηχητικό που καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας:

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

