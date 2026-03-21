ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ στο Ιράν

THESTIVAL TEAM

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου (21/03) νέο σφοδρό βομβαρδισμό κατά της κύριας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ ακολούθησε έρευνα στον χώρο των εγκαταστάσεων του Ιράν και δεν καταγράφηκε καμία διαρροή ραδιενεργού υλικού, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους που ζουν κοντά στην εγκατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι η εξάλειψη της ικανότητας της χώρας να παράγει πυρηνικά όπλα.

Η εγκατάσταση της Νατάνζ έχει γίνει στόχος και στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και ήταν στόχος των ΗΠΑ στην «Επιχείρηση Midnight Hammer» τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Η εγκατάσταση είχε ήδη πληγεί την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ζημιές σε αρκετά κτίρια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει το Reuters, ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως η πυρηνική του εγκατάσταση στη Νατάνζ δέχθηκε επίθεση σήμερα.

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν έχει αναφερθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ, μία από τις βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

